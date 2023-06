Von 15. bis 18. Juni ging in Sirnitz, Steuerberg, Weitensfeld und Oberglan der 2. Hinti Cup über die Bühne. Rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer lieferten sich auf dem Fußballplatz spannende Duelle. Aber auch außerhalb des Feldes sorgten die angereisten Fans für Stimmung.

"Es ist un­glaub­lich dass wir Fuß­ball­fans aus Deutsch­land, Ober­ös­ter­reich, Wien, der Stei­er­mark, Bur­gen­land und sogar aus Süd­ti­rol be­grü­ßen dür­fen", freu­te sich Ex-Ein­tracht-Frank­furt-Ki­ckers Mar­tin Hin­te­reg­ger über den Ansturm. Die angereisten Spielerinnen und Spieler feierten bereits am Donnerstag bei einem Dämmerschoppen im Landgasthof "Zum Scheiber". Freitagabend starteten dann die Bewerbe.

Den Sieg bei den Damen holte sich die Mannschaft "Lieberampool", die in der zweiten Bundesliga unter dem Namen "Carinthians" auftritt. Beim Fun-Bewerb setzte sich SK Lation, eine Mannschaft aus der Region, durch. Im Elitebewerb ging der große Holzpokal an den USV Stiwoll aus der Steiermark. Sie wurden bei einem großen Zeltfest am Samstagabend ordentlich gefeiert.

Dritte Auflage des Hinti Cups

Als Rahmenprogramm wurde im Zuge des Themenwanderweges "Martin Hinteregger – Mein Heimatdorf" ebenfalls einiges geboten. Helikopter-Rundflüge, ein Fußballgolfturnier, Schwimmen im Goggausee und mehr. Einige deutsche Fans versuchten sich im Kärntner Dialekt:

Eine drit­te Auf­la­ge der Ver­an­stal­tung scheint beinahe si­cher. So haben ei­ni­ge Gäste bereits am Sams­tag eine Un­ter­kunft für den Hinti Cup 2024 re­ser­viert.