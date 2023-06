"Danke, stimmt so!". Unter diesem Motto hat die Wirtschaftskammer Kärnten eine Kampagne gestartet, die die Gäste in Restaurants und Gasthäusern unaufdringlich sensibilisieren soll für das Geben von Trinkgeld, das immer weniger zu werden scheint. Das Trinkgeld sei ein Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für gute Leistungen, so das Argument. Und es soll freiwillig bleiben.