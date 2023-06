Mit gerade einmal 33 Jahren führt Gerlinde Maria Rinner die Buschenschank Dachberger in Althofen in bereits 4. Generation. Bei der Produktion legt Rinner großen Wert auf das Wohl der Tiere und nachhaltiges Wirtschaften. "Unsere Tiere liegen mir sehr am Herzen. Daher haben wir moderne Stallungen mit genügend Platz und Licht. Zudem sorgen wir dafür, dass unsere Tiere nur das beste Futter bekommen", verrät die junge Bäuerin. Gezüchtet werden nicht nur Schweine, sondern auch Rinder und Hühner.