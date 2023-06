Schon am Montag, 19. Juni, ist es so weit. In Ossiach wird sich eine kleine, feine Runde an Gastronominnen und Gastronomen sowie Genusskünstlern rund um Gerhard Satran, dem Stiftsschmiede-Chef, erstmals präsentieren. "Wir bieten unseren Gästen ein kulinarisches Erlebnis am Seeufer mit Lagerfeuer und Blick auf die Berge. Unser kulinarisches Einzugsgebiet reicht vom Gurktal bis nach Piran", betont Satran.