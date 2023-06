Es war eine romantische Junihochzeit, die Lisa und Michael Pettauer vor drei Wochen feierten. "Mit 64 Gästen haben wir es in einem recht kleinen Rahmen gehalten", erzählt die gebürtige St. Veiterin. Zur standesamtlichen Hochzeit ging es nach St. Urban. Die Feier fand in der Doppler Stub'n in der Ortschaft Agsdorf statt. "Damit Michaels Onkel und Tante, die das Gasthaus führen, selbst auch etwas von der Hochzeit haben, gab es ein Catering mit Live-BBQ", sagt die 31-Jährige.