Das Radfahren für Touristen und Einheimische müsse laufend attraktiver gestaltet werden. Das erklären der Feldkirchner Tourismusstadtrat Christoph Gräfling und Roland Gutzinger, Obmann des Tourismusausschusses der Stadt. Gemeinsam mit Stefan Weißenbacher vom Tourismusbüro setzten die beiden ein Projekt für mehr Orientierung für Radfahrer um: „In den letzten Monaten haben wir ein Leitsystem durch die Stadt entwickelt und mehr als 50 neue Wegweiser im Gemeindegebiet von Feldkirchen angebracht", heißt es in einer Aussendung. "Von Rabensdorf durch das Stadtgebiet zum Maltschacher See bis zum Glan-Radweg sind die Strecken jetzt einheitlich beschildert. Weitere Ergänzungen sind bereits in Planung“, informieren Gräfling und Gutzinger.