Am 24. Juni ist es wieder soweit: Tausende Fans werden in St. Oswald in Bad Kleinkirchheim beim großen "Wenn die Musi spielt" Sommer Open Air mitsingen und feiern. Dem musikalischen Großevent mit Stars wie Nik P., Melissa Naschenweng, Semino Rossi, VoXXclub, den Kastelruther Spatzen, Francine Jordi und vielen mehr geht aber wieder eine ganze Wanderwoche voraus. Die Stars dabei sind die Nockberge, wobei aber auch Chancen bestehen, dem einen oder anderen Musi-Star über den Weg zu laufen.

Ab Sonntag, 18. Juni, findet täglich eine von Biosphärenpark-Rangern begleitete Wanderung durch die Almlandschaft statt - Livemusik und Hüttenzauber inklusive! Mit dabei sein kann jeder, die Teilnahme ist kostenlos, nur die Bergbahntickets sind zu bezahlen. Ihren Abschluss findet die Musi-Woche am Sonntag, den 25. Juni, mit einem großen Jubiläum: Die Edlseer feiern beim Frühschoppen ab 11 Uhr ihren 30. Geburtstag!