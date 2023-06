Auf der Turrach gibt es einige Neuheiten, die mit einem Generationswechsel im gehobenen "Romantik Seehotel Jägerwirt" einhergehen. Sabine Springenschmidt hat den elterlichen Betrieb gemeinsam mit ihrem Partner Alexander Springenschmidt übernommen. Nachdem die beiden 20 Jahre lang auf Bali erfolgreich ein eigenes Hotel und Restaurant betrieben hatten, kehren sie jetzt in die Heimat zurück und sorgen dort gleich für frischen Wind. So eröffneten die neuen Geschäftsführer des Viersternehotels am Turracher See am 9. Juni ein neues Restaurant.