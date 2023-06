Im Rahmen der letzten Abschussgenehmigung wurde ein Wolf im Gemeindegebiet Reichenau erlegt. Die Genehmigung erlosch mit der Erlegung eines Wolfes. Davor passierten zwei Mal Vergrämungen in jenem Gebiet, in dem es im Jänner einen Mufflonriss und einen Rehriss gab - im Tanzenberggraben, der zur Ortschaft Deutsch-Griffen gehört. Jetzt gibt es dort wieder eine Abschussgenehmigung, die dritte seit Jänner, denn es gab wieder Sichtungen und Vergrämungen. Sirnitz - dort gab es einen Rehriss im Jänner - oder auch die Flattnitz, ebenso Gnesau und Reichenau liegen noch im Zehn-Kilometer Umkreis der Sichtungen und Vergrämungen, sodass die Genehmigung auch bis in diese Gebiete reicht.