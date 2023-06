Fast ein Jahr ist es her, dass eine durch heftige Regenfälle ausgelöste Schlammlawine das Haus der Familie Hanze in der Äußeren Einöde, Gemeinde Treffen, verwüstet hat. Besonders schlimm traf es im Juni 2022 die in den Hang gebaute Wohnung im Parterre. In dieser lebte bis dahin Silvia Hanze. Ihre Ebene war auf einer Höhe von 110 Zentimetern von Wasser, Schlamm und Schutt zugeschüttet worden. Besonders dramatisch: Hanze ist seit einer Hirnblutung gehbehindert, die Funktionen einer Körperhälfte sind beeinträchtig. Ihr Wohnraum war in mühevoller Arbeit barrierefrei gestaltet worden, um ihren Alltag zu erleichtern. Die Familie hatte lange für den Umbau gespart, über 40.000 Euro investiert. Plötzlich war alles weg.