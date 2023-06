Von Überfeld kommend werden die Athleten und Athletinnen am Sonntag, den 18. Juni die St.Veiter Innenstadt erreichen. Die Ironman-Strecke geht dann weiter in Richtung Liebenfels und Moosburg. Die Route in St.Veit führt von der Zensweger Straße, Spitalgasse, Grabenstraße auf den Schillerplatz, Unteren Platz und Hauptplatz über den Oktoberplatz auf die B94 Ossiacher Straße. Von dort radeln die Teilnehmenden weiter in Richtung Feldkirchen.

Die besten Bilder vom Ironman 2022

Von sieben Uhr bis etwa 14 Uhr sind in St. Veit deshalb für den KFZ-Verkehr Straßenstücke gesperrt. Außerdem wird es während dieser Zeit zu Verkehrsumleitungen kommen. In der Stadt gilt die Sperre von Spitalgasse, Grabenstraße und Schillerplatz von 7 bis 12 Uhr. Gesperrt sind auch die L67a Überfelder und L67 Wimitzer Straße sowie die B94 Ossiacher Straße bis Feldkirchen.

Auch dort werden Straßen gesperrt. Von 8.30 bis 13.30 Uhr werden die St. Veiter Straße in Feldkirchen bis zum Kreisverkehr bei der 10. Oktober Straße, die Klagenfurter Straße und die L47 von Bösenlacken bis Radweg gesperrt. Die Rennstrecke kann unter polizeilicher Aufsicht entlang der B95 Turracher Straße /Radweg (Schießstätte) gequert werden.

In diesem Jahr startet der Ironman so früh wie noch nie, man verlegte den Start in den Juni, um mehr Teilnehmer zu bekommen. Beim Ironman im Vorjahr waren 4000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen angemeldet.