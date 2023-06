Vergangene Woche füllte sich der Patientengarten des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder St. Veit/Glan schnell mit zahlreichen fröhlichen Kindern und ihren Familien und Angehörigen. Am meisten angelächelt wurden Krankenhaus-Pfarrer Joseph Tombert und Provisor Jinu Joseph, welche die Eltern mit ihren Kindern voller Begeisterung bei der diesjährigen Kindersegnung begrüßten: "Wir freuen uns riesig, dass ihr in so großer Zahl gekommen seid, mit euren Eltern, Großeltern und Geschwistern."

Rund 60 Neugeborenen legten die Priester persönlich die Hand auf und segneten sie bei strahlendem Sonnenschein. Wohlklingende Laute von Kleinstkindern begleiteten die Andacht. Als besondere Erinnerung an diesen denkwürdigen Tag erhielten alle Kinder ein handgemachtes Keramikkreuz.

Für alle im Vorjahr Geborenen

Freydun Ronaghi, Vorstand der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie das Hebammen-Team rund um Leiterin Bettina Steindorfer luden alle Familien, die im vergangenen Jahr ihr Kind in St. Veit zur Welt gebracht hatten, zu dieser besonderen Veranstaltung ein. Die Kindersegnung war das erste große Ereignis dieser Art seit Beginn der Coronapandemie, das ohne Einschränkungen und Coronavorgaben durchgeführt werden konnte. "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, diese kleinen Wunder unter Gottes Schutz zu stellen und die Freude in den Augen der Eltern zu sehen", zeigte sich Hebamme Bettina Steindorfer gerührt.



Für eine festliche Atmosphäre sorgte der Schulchor des BG Tanzenberg unter der Leitung von Sylvia Steinkellner, der den Garten mit Liedern erfüllte. Nach der offiziellen Segnungszeremonie bot sich für die Familien die Möglichkeit zum Austausch und zur Freude am gemeinsamen Erleben. "Es ist so wichtig, dass wir diese Gemeinschaft wieder erleben dürfen", merkte Steindorfer an. "Gerade in diesen Zeiten des Wandels und der Herausforderung ist der gegenseitige Beistand und das Teilen von Erfahrungen so wertvoll."