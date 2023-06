Die neue sozialpädagogische Wohngemeinschaft "sunshine" der Diakonie de La Tour am Staberweg in Waiern ist eröffnet. "Mit großer Freude", so heißt es seitens der Diakonie, sei diese Eröffnung erfolgt. Acht Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren, die aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren Eltern wohnen können, sind dort eingezogen. Bislang wurden sie in ihrer alten Wohngemeinschaft am Ernst-Schwarz-Weg pädagogisch begleitet. „Wir haben schon dringend zeitgemäße bauliche Strukturen gebraucht, das alte Gebäude hat nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprochen“, erklärt der Rektor der Diakonie de La Tour, Hubert Stotter. „Im neuen Haus hat nun jedes Kind ein Einzelzimmer, es gibt die notwendigen Gruppen- und Personalräume, einen großzügigen Wohn- und Essbereich, Platz für gemeinsame Aktivitäten und vielen Spielflächen im und um das Haus."