Sie leisten tagtäglich einen wichtigen Job und liefern Lebensmittel und andere wichtige Güter des täglichen Gebrauches quer durch Österreich und zu den Kunden – die Lastwagenfahrer. Am Samstag haben sie jedoch einen besonders wichtigen Auftrag: Und zwar sind Lastwagenfahrer aus ganz Österreich beim großen Sommerfest des Charityprojektes „Trucker for Kids“ in Feldkirchen mit dabei. Sie wollten Kindern mit und ohne Beeinträchtigung einen unvergesslichen Tag bescheren – und zwar mit einer großen Sternfahrt im Raum Feldkirchen. Los geht es am Samstag um 10 Uhr am Versteigerungsgelände Feldkirchen neben Ara-Schuhe in der Laboisner Straße. Neben der Sternfahrt erwartet die Kinder Livemusik, Kinderschminken und Erinnerungsfotos.