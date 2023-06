800 Fußballerinnen und Fußballer, bis zu 3000 Begleiter und Schaulustige aus dem In- und Ausland: Der zweite Hinti Cup vom 15. bis zum 18. Juni in und um Sirnitz scheint somit bereits jetzt ein Erfolg zu sein. Für sportliche Höhepunkte und ein unterhaltsames Begleitprogramm mit Musik, Almwanderungen, Gasthauskultur oder Fußballgolf-Fun ist gesorgt. Aber wie schaut es aus mit der soliden Basis solcher Veranstaltungen, die aus Eintagsfliegen Selbstläufer macht: die wirtschaftliche Bedeutung? „Es gibt keine vergleichbare Veranstaltung in der Region“, sagt Stefan Brandlehner, Tourismus-Chef der Region Nockberge. „Damit wird ein Zielpublikum angesprochen, für das wir sonst kein anderes Produkt hätten.“ Damit nicht genug: „Der Hinti Cup könnte ein Leuchtturmprojekt werden.“