Die „Goldene Rose“ ist nicht nur ein farblicher Kontrast zum schwarzen Lack und zu den verchromten Teilen der „Ariel Sloper SF, Baujahr 1931“, sie auch die bildliche Wertschätzung für die Liebe, Pflege und Hege für nostalgische Motorräder. Siegfried Herrnhofer, 71-jähriger Pensionist aus Boden am Krappfeld, hält die „Goldene Rose der Oldtimermesse“ in Tulln vor wenigen Wochen stolz in seinen Händen. Herrnhofers „Ariel“-Motorrad wurde zum Schönsten unter 350 ausgestellten historischen Zweirädern gekürt. „Die Rote“, wie Herrnhofer seine Ariel wegen der roten Farbe auch nennt, überzeugte die Jury: „Bewertet wurde der technische Allgemeinzustand, die Optik. Eine leichte Patina lässt das Alte dabei edel erscheinen“, sagt Herrnhofer.