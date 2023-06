Wer hat die beste Schneid? Dieser Frage stellten sich 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Landesentscheid im Handmähen der Landjugend Kärnten. Der Bewerb fand am Samstag am Aufzuchthof am Ossiacher Tauern, am Betrieb der Landwirtschaftskammer Kärnten, statt.