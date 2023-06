Vor 25 Jahren, am 6. Juni 1998, wurden Sie zum Priester geweiht. War dieser Weg länger vorgezeichnet oder ergab er sich im Laufe der Jahre?

BRUDER WOLFGANG GRACHER: Nachdem ich von der Schule geflogen bin, habe ich eine Lehre als Kellner gemacht und in diesem Beruf auch gearbeitet. Im Alter von 22 bis 26 Jahren habe ich im Gymnasium in Horn meine Matura nachgeholt. In dieser Zeit reifte auch der Gedanke, dass es eine Möglichkeit wäre, Priester zu werden. Einen bestimmten Moment, ein Erlebnis, an dem mir dies bewusst wurde, hat es nicht gegeben.