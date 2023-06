Nein, in Kärnten herrscht kein Trinkwassermangel. Die Verbrauchsspitzen im Sommer, die auf das erhöhte Tourismusaufkommen in den Seenregionen entstehen, sorgen aber im Zentralraum (Klagenfurt, Klagenfurt, Land, Villach, Villach Land, St. Veit und Feldkirchen) zu einer nicht optimalen Verteilung der Ressourcen, was in trockenen Perioden zu lokalen Trinkwasserengpässen geführt hat. "Durch den Bevölkerungszuzug in die Ballungsräume, die zunehmende Ansiedelung von Gewerbe- und Industriebetrieben, die länger andauernde Tourismussaison und die Auswirkungen des Klimawandels wird der Wasserbedarf im Zentralraum weiter steigen", sagt der für Wasserwirtschaft zuständige Landesrat Daniel Fellner (SPÖ).