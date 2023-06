Es war ein wunderschöner Badetag im August letzten Jahres und es war damit der perfekte Tag, um den Sieger der fünften Platzwahl der Kleinen Zeitung gebührend hochleben zu lassen. Auf der Suche nach dem „Schönsten Platz am Wasser in Kärnten und Osttirol“ hatte der Campingplatz Reichmann am Rauschelesee in Keutschach die Nase vorn.

Groß war der Jubel bei den Fans der Anlage, am Ufer des kleinen, aber feinen Badesees.

Start zur sechsten Platzwahl

Zuvor haben sie in der Abstimmung aber gezeigt, dass sich der Platz an einem kleinen See gegen die große Konkurrenz durchsetzen kann – wenn man mitmacht und andere zum Mitmachen animiert. Und so dürfen wir in diesem Jahr schon zur sechsten Platzwahl aufrufen.

Die bisherigen Sieger waren der Dorfplatz Liesing im Lesachtal (Die schönsten Haupt- und Dorfplätze), das Gipfelhaus am Magdalensberg (Genussplätze mit Aussicht), das Sagamundo, das Haus des Erzählens in Döbriach (Die schönsten Familienausflugsziele), der Gribelehof in Lienz (Die schönsten Gastgärten) und der Campingplatz Reichmann am Rauschelesee (Schönster Platz am Wasser).

Märkte als Publikumsmagneten

Heuer suchen wir den „Schönsten Markt“ in Kärnten und Osttirol. Gemeint sind damit alle regelmäßig stattfindenden Bauern-, Bio- oder Saisonmärkte. Und derer gibt es viele, wie auch Petra Pobaschnig, die Obfrau des Landesverbandes bäuerlicher Direktvermarkter bestätigt. „Die Märkte haben in unserem Land eine große Tradition. Wir haben viele treue Kunden, die es schätzen, zu wissen, wer hinter den Produkten steht. Und gerade in den Tourismusregionen sind die Regional- und Bäuernmärkte echte Publikumsmagneten.“

Wir sind auf alle Fälle bereits gespannt, welcher Markt für Sie der schönste ist. Hier können Sie Ihren persönlichen Favoriten nominieren. Das funktioniert ganz einfach unter diesem Link mit dem Nominierungsformular.