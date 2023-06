Die Kleine Zeitung ist heuer wieder auf der Suche nach einem schönen Platz in Kärnten und Osttirol. Gesucht werden die schönsten Märkte – und da haben wir ja einige zu bieten. Hier können Sie Ihren perösnlichen Favoriten nominieren.

Bis 25. Juni nominieren

Wichtig: Nominieren Sie Ihren Lieblingsmarkt bitte mit Foto, Name des Platzes und Kontaktmöglichkeit. Die Nominierung startet am heutigen Sonntag, 4. Juni und ist bis 25. Juni möglich. Wer kann einen Platz nominieren? Jeder, der einen Lieblingsmarkt hat und der möchte, dass für diesen Platz abgestimmt wird.

Diese Märkte suchen wir

Und welche Märkte suchen wir? Das kann ein kleiner, aber feiner Bauernmarkt ebenso sein, wie große und beliebte Wochenmärkte, wie etwa der Benediktinermarkt in Klagenfurt oder

der Stadtmarkt in Lienz. Das kann aber auch ein regelmäßig stattfindender Biomarkt oder ein Saisonmarkt, wie jener am Klopeiner See sein. Nicht gemeint sind Jahr-, Wiesen- oder Flohmärkte.

Wie wird gewählt? Die Plätze, die bis zum 25. Juni nominiert werden und die unseren Kriterien entsprechen, nehmen an der Wahl teil. Diese wird von 2. bis zum 27. Juli online stattfinden. Nach einer redaktionellen Kontrolle wird der Platz Ihrer Wahl freigeschaltet und erscheint im jeweiligen Bezirk.