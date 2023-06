Er ist einer jener Mythen, die sich um die Speikpflanze ranken: Demnach wusste schon die ägyptische Königin Kleopatra den Speik zu schätzen. In diesem Fall hat der Mythos sogar historisch belegte Wurzeln, denn bereits die Römer handelten einst mit dem Speik und brachten ihn bis nach Syrien und Ägypten. "Der Speik hat in den Nockbergen eine lange, große Tradition und einen besonderen Stellenwert in den Biosphärenparkgemeinden", erzählt Dietmar Rossmann, Leiter des Biosphärenparks Nockberge. Nun sollen mit einer einjährigen Forschung die jahrhundertelange Geschichte aufgearbeitet werden.