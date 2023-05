Ähnlich wie beim Aufstellen von Windrädern verhält es sich auch beim Wolf, wenn er erlegt wird: immer besser in der Nachbargemeinde. "Keine Ahnung", sagt schon einmal Wilfried Mödritscher (ÖVP), Bürgermeister von Albeck-Sirnitz auf die Frage, wo der Abschuss des Tieres erfolgt sei. Etwa in seiner Gemeinde? In der Gemeinde Albeck-Sirnitz verzeichnete man im Winter einen Wolfsriss, aber das heißt noch gar nichts. "Der kann schon wieder weg sein", sagt Mödritscher, auch Leiter der Landwirtschaftskammer-Außenstelle für den Bezirk Feldkirchen sowie Landwirt. "Bis zum 16. Juni hätte der Bescheid für den Abschuss gegolten, der ist nun mit dem Abschuss vollstreckt und erlischt damit sofort", erklärt Mödritscher.