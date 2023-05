Melanie Gfrerer ist 30 Jahre alt, kommt aus Feldkirchen und lebt in Berlin. "Im Herzen Österreicherin", sei sie, sagt die ausgebildete Lehrerin, die seit vier Jahren in Berlin lebt. Gfrerer unterrichtet an einer Sekundarschule Englisch, Psychologie und Philosophie und initiierte bereits in dieser Funktion eine "Schülerberatung" in Form eines Pilotprojektes. "Und die wird sehr gut angenommen." Während der Pandemie "nutzte ich die Krise, um mich weiterhin auszubilden und machte die Ausbildung zur Psychologischen Beraterin, zum Burnout-Coach und zur Resilienztrainerin", erzählt Gfrerer. Diese ist nun absolviert und bei der Umsetzung in die Praxis nutzt Gfrerer die Offenheit für neue Arten des Arbeitens, die ebenfalls mit der Pandemie kam: "Ich biete Online-Beratungen an." So möchte sie auch Klienten und Klientinnen in Österreich erreichen.