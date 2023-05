Der Kultursommer in Spittal und Feldkirchen feiert eine gemeinsame Premiere: Die Kulturschaffenden beider Bezirke laden am 2. Juni in den Spittaler Stadtpark zu einem Kultursommer-Auftakt. Unter dem Motto “Strahlkraft pur: Kultur!” bereiteten die Tourismusregion Millstätter See-Bad Kleinkirchheim-Nockberge und das Stadtmarketing Spittal diese Veranstaltung vor. Wenn am 2. Juni ab 16.30 Uhr der Theaterwagen des Ensembles Porcia vor dem Schloss Porcia gastiert, gehört die Bühne auch weiteren Kulturschaffenden.

Es präsentieren sich unter anderen die Musikwochen Millstatt, das Gitarrenfestival La Guitarra Esencial, kultur-forum-amthof, Schloss Albeck sowie die Kunstinitiative millstART. Einer der Höhepunkte wird die „Sommeroper im Amthof“ sein. Sopran Iza Kopec und Countertenor Armin Gramer singen Opernarien. Musikalisch begleitet werden sie von der aus Japan stammenden Pianistin Nana Masutani.

Die Gitarristinnen Valentina Schantl und Amirah Pranzl repräsentieren La Guitarra Esencial, das Ensemble Trumpet-Power die Musikwochen Millstatt. Angelica Ladurner, Intendantin des Ensembles Porcia, moderiert den Kultursommer-Auftakt und will mit den Theaterwagen-Inszenierungen ihres Ensembles das Publikum begeistern.