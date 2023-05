"Tina Turner: Heiß wie ein Vulkan . . ." - so titelte die Kleine Zeitung Kärnten in ihrer Ausgabe vom 2. April 1985. Tags zuvor war die Rocklegende, die am Mittwoch im Alter von 83 Jahren für immer ihre Augen geschlossen hat, sogar auf der Titelseite zu sehen. Damals startete Turner ihre Österreich-Tournee in Klagenfurt. Auch unter den Kärntner Rockfans ist die Trauer um den verstorbenen Superstar groß - und Erinnerungen werden wach.