Seit seiner ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 1434 hat sich der Tiffnerhof zu einem Ort für landwirtschaftliche Innovationen entwickelt. Davon zeugt auch das jüngste Projekt der Familie Rauchenwald: Neben dem Tiffnerhof setzt ein neu gebauter Stall mit dem Namen "Edenhof" neue Maßstäbe in der artgerechten Haltung von Milchkühen in Österreich um und leistet dabei gleichzeitig Pionierarbeit bei der Digitalisierung im Agrarsektor. Begonnen hat alles im Jahr 2021: "Unser alter Stall im Herzen der Ortschaft Tiffen war einfach nicht mehr ausreichend, um moderne landwirtschaftliche Standards zu erfüllen. Zudem kam es zu einer Verschärfung der EU-Richtlinien für Bio-Bauern. Aus dieser Situation heraus wurde in unserer Familie gemeinsam die Idee geboren, neue Wege zu beschreiten und einen modernen Stall am Rande des Ortes zu errichten", erinnert sich die Mitinitiatorin Marlies Rauchenwald. Zusammen mit ihrem Mann Thomas und den vier Kindern entstand nach zwei Jahren des Planens und anschließenden Bauens aus einer Bleistiftzeichnung ein futuristischer Stall, welcher durch modernste Technik auf die Maximierung des Tierwohls setzt.