Mit großen Poolanlagen und erstklassigen Mietunterkünften eroberte die Campingbranche in den letzten Jahren auch die Herzen derer, die vorher noch keinen Gefallen am Campen gefunden hatten. Trotz des steigenden Qualitätsniveaus in der Campingbranche beobachtet das Reise- und Buchungsportal camping.info mit Sitz in Berlin aber auch einen klaren Trend zur ursprünglichen Form des Campings: Immer mehr Menschen finden wieder Geschmack am Abenteuer-Urlaub mit Zelt, Gaskocher, Schlafsack und Isomatte.

Die besten Campingplätze für Zelter in Österreich

Viele Campingplätze bieten eine extra Zeltwiese, meistens etwas abseits der Parzellen für Wohnmobile und Wohnwagen und besonders idyllisch gelegen. Die Plattform camping.info veröffentlichte nun eine Liste der beliebtesten Campingplätze in Österreich fürs Zeltcamping. Mit dabei im Ranking der Top fünf ist eine Destination in Kärnten, nämlich der Maltschacher Seewirt. Mit einer Gesamtbewertung von 4,7 aus fünf möglichen Punkten landete der Feldkirchner Campingplatz auf Platz drei im österreichweiten Ranking. Besonders gut bewertet wurde die Freundlichkeit (4,9) und die allgemeine Sauberkeit (4,8). Weniger gefallen hat den bisherigen Gästen das Freizeitangebot rund um die Anlage.

Der Maltschacher Seewirts ist der beliebteste Campingplatz in ganz Kärnten © Markus Traussnig

Mit dem dritten Platz erhält der Maltschacher Seewirt wie schon im Vorjahr den camping.info-Award und bleibt die klare Nummer eins in Kärnten. Österreichweit wurden nur zwei Campingplätze besser bewertet: Das Camping Grubhof (4,9) in Salzburg und das Camp MondSeeLand (4,8) in Oberösterreich.

Die Top fünf:

Camping Grubhof, Salzburg

Camp MondSeeLand, Oberösterreich

Camping Maltschacher Seewirt, Kärnten

Camping-Finsterhof, Niederösterreich

Camping Au an der Donau, Oberösterreich

Neben der Bewertung des Gesamteindrucks eines Campingplatzes haben Nutzer auf camping.info die Möglichkeit, ganz speziell die Eignung fürs Camping mit Zelt zu bewerten. So sei der Maltschacher Seewirt beispielsweise besonders für Paare und Seniorinnen wie Senioren geignet. Weniger beliebt ist der Campingplatz bei Jugendgruppen.

Die Zeltcamper können mit dem Filter geeignet für "Urlauber mit Zelt" gezielt nach freien Plätzen suchen. "Wer konkret nach einem freien Platz sucht, der kann sich alle freien Plätze im gewünschten Reisezeitraum anzeigen lassen und seinen Favoriten direkt online buchen. Auch für die langen Wochenenden im Mai und Juni gibt es auf camping.info noch Restplätze, die online gefunden und gebucht werden können," sagt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer des Reise- und Buchungsportals camping.info in Berlin.