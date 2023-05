Gleich zwei Notlandungen meldet die Polizei am Montag aus Kärnten. Auf der Emberger Alm wurde ein deutscher Paragleiter-Pilot bei einer Notlandung schwer verletzt. Glimpflicher endete ein Zwischenfall am Nachmittag im Gailtal. Ein 54-jähriger Mann aus Wien und seine Frau (60) waren vom Flugplatz Feldkirchen aus in Richtung Nötsch unterwegs.

Während des Fluges stellte der Pilot plötzlich einen Leistungsverlust der Maschine fest. Er entschied sich deshalb für eine Notlandung auf einem freien Feld im Bereich Arnoldstein. Es wurde niemand verletzt. "Als mögliche Ursache kommt eine Vereisung des Vergasers infrage, dies muss jedoch noch untersucht werden", so die Polizei.