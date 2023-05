Jugend am Wort

Mittelkärntner Jugend räumte beim Redewettbewerb ab

Am 20. Mai fand am Schlossberg Bad St. Leonhard der Landesentscheid "Jugend am Wort" statt. Dabei waren die Teilnehmer aus Mittelkärnten besonders erfolgreich. Jana Leitgeb fährt zum Bundesbewerb.