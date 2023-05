Seit 19. Mai hat "ADEG Gratzer" im Ortskern von Weitensfeld wieder für seine Kundinnen und Kunden geöffnet. Die selbstständige ADEG-Kauffrau Jasmin Gratzer setzte beim Umbau ihres Nahversorgers vor allem auf innovative Technik wie energieeffiziente Geräte, LED-Beleuchtung und PV-Anlage, dank welcher ihr ADEG-Markt nun auch einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen der Weitensfelder Klimaziele leistet. Mit einem lokalen Sortiment und einer Kooperation mit dem Ortstaxi, das Lieferungen durchführt, setzt die Kauffrau innovative Impulse in der Gemeinde.

Umbau senkt Betriebskosten

Im Mai 2022 übernahm Jasmin Gratzer ihren ersten eigenen ADEG-Markt in Weitensfeld von ihrem Vater Andreas und sichert seitdem die lokale Nahversorgung in der Gemeinde. Mit Mitte April 2023 wurde dort fleißig gewerkt, am 19. Mai erfolgte die feierliche Wiedereröffnung. ADEG Gratzer erstrahlt seitdem nicht nur in neuem, sondern auch klimafreundlichem Glanz: "Umwelt- und Klimaschutz sind für mich heutzutage keine Besonderheiten mehr, sondern eine Selbstverständlichkeit. Bereits vor dem Umbau war mir deswegen klar, dass wir unsere Technik unbedingt nachrüsten müssen, was uns nun gelungen ist. Dadurch leisten wir nicht nur einen Beitrag zur Energiewende in Weitensfeld, sondern senken auch unsere Betriebskosten", erklärt die selbstständige ADEG-Kauffrau.

Jasmin Gratzer (Mitte) und ihr Team © KK/Karlheinz Fessl

LED-Lichter rein, Ölheizung raus

Um die Energieeffizienz in ihrem Markt zu erhöhen, tauschte Jasmin Gratzer unter anderem die komplette Beleuchtung durch LED-Lichter aus. Die veraltete Ölheizung ließ sie ausbauen, der ADEG-Markt wird nun mittels Wärmerückgewinnung beheizt. Darüber hinaus wurde die Kühltechnik durch moderne Geräte ersetzt, wodurch der Stromverbrauch des Marktes deutlich sinkt.

Rewe-Großhandel-Geschäftsführer Jürgen Öllinger zeigt sich beeindruckt: "Jasmin Gratzer ist mit ihrem klimabewussten Nahversorger ein echtes Vorbild und zeigt, dass sie die Werte von ADEG voll und ganz verinnerlicht hat: Leidenschaft für lokale Lebensmittel, Engagement für die Region und ein G'spür für die Mitmenschen. Ich wünsche dem gesamten Team weiterhin viel Glück und natürlich gute Geschäfte!"

Lieferung per Taxi

Als einzige Nahversorgerin in der Gemeinde liegt Jasmin Gratzer auch die Unterstützung lokaler Lieferantinnen und Lieferanten am Herzen. So bezieht sie beispielsweise Eier, Butter, Brot, Nudeln, Speck und Spirituosen aus der unmittelbaren Umgebung.

Um den täglichen Einkauf auch für Menschen zu ermöglichen, die weniger mobil sind, arbeitete sie mit dem Ortstaxi "Go-Mobil" zusammen. Dadurch kann man bei ADEG Gratzer persönlich, telefonisch oder per E-Mail eine Bestellung aufgeben und sich diese direkt vor die Haustüre liefern lassen. Bürgermeister Franz Sabitzer findet dafür anerkennende Worte: "Jasmin Gratzer ist eine wichtige Stütze in unserer Gemeinde, die sich auch außerhalb ihres Marktes engagiert und für wirklich alle Menschen da ist. Ich freue mich, dass sie Teil von Weitensfeld ist und wünsche ihr sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur das Beste für die Zukunft!"

Geöffnet ist ADEG Gratzer montags bis freitags von 7.00 Uhr bis 18.30 Uhr sowie samstags von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr in Oberer Platz 5, 9344 Weitensfeld.