Im Seecamping Berghof am Ossiacher See wurde für die heurige Saison kräftig investiert. Ein hoher sechsstelliger Betrag ist in Vergrößerung der Stellplätze geflossen. "Wir haben die Komfortplätze auf ,Komfort groß´ erweitert. Damit passen wir uns den Gästen an, die mit immer größer werdenden Fahrzeugen zu uns kommen", sagt Inhaberin Barbara Ertl. Aktuell gibt es 400 Stellplätze, die Hälfte davon in der Kategorie "Komfort groß" mit einer Größe ab 100 Quadratmetern. Ebenfalls im Zuge der Bauarbeiten saniert wurde der Jugendraum mit Tischtennis- und Billardtischen.