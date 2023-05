Sein gastronomisches Handwerk habe er in Kalifornien gelernt. "Dort, wo Clint Eastwood Bürgermeister war", erklärt Stefan Plachy: "In Carmel." Sieben Jahre lang lebte er im sonnigsten Teil der US und nahm die Qualifikationen als Restaurantleitung und Koch mit. Gekommen sei er als Tourist in jungen Jahren. Davor hatte er eine Bar betrieben. Man kann also sagen, Stefan Plachy ist schon herumgekommen. Jetzt führt der 57-Jährige das "Roadhouse" in Bodensdorf am Ossiacher See und übernimmt zusätzlich die gleichnamige Gastronomie des "Lake's" in Pörtschach am Wörthersee. Eigentlich eine "Petitesse" gegen den Kalifornien-Trip. Oder auch nicht. Denn im "Roadhouse" trinke der Harleyfahrer gerne sein (alkoholfreies) Bierchen. "Und am Abend werden die Gehsteige aufgerollt", beschreibt Plachy die lauen Sommerabende in Bodensdorf. An der Seemeile von Pörtschach klingen eher die Prosecco-Gläser.