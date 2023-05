Große Trauer herrscht derzeit in Glanegg: Der ehemalige Direktor der Volksschule sowie langjährige SPÖ-Gemeinderat Erich Wilhelmer ist im 75. Lebensjahr verstorben. Wilhelmer war von 1979 bis 2013 als Gemeinderat in Glanegg aktiv. "Er war auch Ausschussvorsitzender für Familien und Soziales. Aber sein Hauptaugenmerk lag auf dem Vereinswesen", sagt Bürgermeister Arnold Pacher (SPÖ).

Dieser Fokus kam nicht von ungefähr. Wilhelmer gründete nämlich den Kanu Klub Glanegg, den Jugend- und Freizeitklub Glanegg sowie den Kajakverein Glanegg/Kolbnitz. "Für Erich war es immer wichtig, der Jugend eine attraktive Freizeitmöglichkeit zu bieten. Er organisierte im Sommer Sportwochen im Mölltal und im Winter Skiwochen in Tirol. In Kolbnitz konnten die Kajakfahrer auch das Training absolvieren", erklärt Pacher.

Wilhelmer war auch Lehrer aus Leidenschaft - von 1985 bis 2010 leitete der als Direktor der Volksschule Glanegg. 2010 wurde ihm auch vom damaligen Landeshauptmann Gerhard Dörfler die Berufsbezeichnung "Oberschulrat" verliehen.

"Für die Gemeinde war Erich wirklich ein großer Baustein. Durch die Sportvereine haben sich viele Europameister und andere Profisportler hervorgetan. Da er auch ein Freund von mir war, schmerzt mich der Verlust auch persönlich", betont Pacher.

Wilhelmer lebte viele Jahre in Glanegg, seine familiären Wurzeln liegen aber in Klagenfurt. Daher findet die Verabschiedung am Montag, 22. Mai, um 11 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Ruprecht in Klagenfurt statt. Die Aufbahrung findet am Sonntag, 21. Mai, ab 10 Uhr in der Aufbahrungshalle des Friedhofes Klagenfurt - St.Ruprecht statt.