Einen unerwarteten Schritt taten 15 Feldkirchner Grüne vor wenigen Tagen. Sie kehrten ihrer Partei den Rücken - unter der Initiative des stellvertretenden Landessprechers und Feldkirchner Stadtrates Christoph Gräfling. Mit der Liste "Gemeinsam für Feldkirchen" macht die Gruppe autonom weiter. Damit fegte man die Gemeinderatssitze auf alle Fälle leer, vier Personen vertraten die Grünen im Gemeinderat. Die Plätze werden von denselben Personen weiter besetzt, jedoch jetzt für die Liste "Gemeinsam für Feldkirchen". Mit 29 Leuten auf der Kandidatenliste trat Gräfling, 2021 bei den Gemeinderatswahlen an. "Es gibt also noch Grüne in Feldkirchen", merkte ein Insider deshalb nach dem Austritt der 15 Personen ironisch an. Nun stellt sich die Frage, wie wird die Partei nach dem Austritt der 15 Mitstreiter reagieren? Wird man sich wieder aufstellen?