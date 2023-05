Flying Fox, Baumtreppe, Hängebrücke, Klettergerüste, die bis in 18 Meter Höhe reichen. Der Waldhochseilgarten auf der Gerlitzen startet mit heute (Donnerstag) wieder in die Saison. "Verfrüht und mit mehr Angebot", wie Neo-Eigentümer Thomas Valtiner sagt. Der Villacher hat den Abenteuerpark erworben und will dort ein Areal für Teambuildings, Geburtstagspartys, Einzelherausforderungen oder Familienausflüge bieten.