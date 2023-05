Ja, es war die sprichwörtliche Liebe auf den ersten Blick, als Berndt Hammerschlag (32) aus Althofen und Katrin Waldenhofer (30) aus Allhaming (Oberösterreich) einander zum ersten Mal über den Weg liefen. Und das war vor zwölf Jahren als Studenten an der Technischen Universität in Graz. Jetzt reichten die beiden Verfahrenstechniker einander am Standesamt in Ossiach vor der Standesbeamtin Irene Kuntner die Hände zum Lebensbund. Im Anschluss daran sagte das Paar bei der Hochzeitsmesse in der Stiftskirche Ossiach vor dem Salzburger Militärdekan, Dechant Dietmar Gopp "Ja". Danach fand sich die Gesellschaft zur Hochzeitsfeier in der Stiftsschmiede von Gerhard Satran ein –und feierte bis in die frühen Morgenstunden.