Sein jahrzehntelanges Bestehen verdankt das traditionsreiche Geschäft "Nimo" in Feldkirchen auch ihr: Gertrude Nindler-Moser kam in den 1950er Jahren in die Geschäftsfamilie - durch ihren Mann Erich Nindler-Moser, den sie damals ehelichte. Erfolgsorientiert, zielstrebig und fleißig sind zweifelsohne Charaktereigenschaften, die man Gertrude Nindler-Moser zuordnen kann. Nun verstarb sie am 11. Mai im 93. Lebensjahr. Gertrude Nindler-Moser wurde im September 1930 in Gmünd geboren. Nach einem langen und arbeitsreichen Leben sei sie nun friedlich eingeschlafen, veröffentlicht die Familie mit der Todesnachricht. Sie folgte damit ihrem Gatten Erich, der bereits vor einigen Jahren verstarb.