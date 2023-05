Den perfekten Moment fängt Melanie Köck mit ihrer Kamera ein. Die 27-Jährige hat sich schon in ihrer Jugend mit dem Thema Fotografie auseinandergesetzt. "Ich fotografiere derzeit Hochzeiten in Österreich, Deutschland, Italien oder Kroatien", deshalb hat Köck auch einen Standort in Linz. Die Feldkirchnerin bietet einen Rundumservice an: "Ich bin oft schon am Vortag bei den letzten Vorbereitungen, während dem Festtag und am Tag danach beim Brunch oder beim Frühstück mit der Familie dabei." Spannend ist es für Köck, "bei diesem intimen Moment, bei denen nur Freunde und Familien dabei sind, ist schon sehr besonders. Ebenso gibt es den Ringaustausch und den ersten Kuss als offizielles Ehepaar nur einmal."