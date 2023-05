Snowboarder Alex Payer absolviert nach dem Riss seines vorderen Kreuzbandes im linken Knie nach wie vor einen regelrechten „Therapiemarathon“ im Olympiazentrum. In der Anfangsphase wurde ihm erst so richtig bewusst, „wie wichtig so ein funktionierender Fuß im Alltag ist. Daran musste ich mich als Sportler erst gewöhnen. Das hat mir gezeigt, dass man nie auslernt.“