"Waiern, ich muss dich lassen ..." Mit diesen Worten gibt der langjährige Pfarrer der Evangelischen Pfarrgemeinde Waiern, Martin Müller, seinen Abschied bekannt. Per Pfarrblatt informiert er seinen Schäfchen darüber, dass er nach 37 Jahren in Waiern seine aktive Dienstzeit beendet und gemeinsam mit seiner Frau Magdalena aus dem Pfarrhaus ausziehen und in weiterer Folge nach Klagenfurt ziehen wird. Als "Greenhorn" sei er nach Waiern gekommen, als "alter Hase" nimmt er nun Abschied – und blickt auf auch die vergangenen Jahrzehnte zurück: Mehr als 1000 Kinder habe er dort getauft, über 200 Paare getraut und auch mehr als 1000 Verstorbene auf ihrem letzten Weg begleitet.