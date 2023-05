1. Wieso gab es in Gnesau in der vergangenen Woche so eine Aufregung rund um das Thema Windkraft?

Geplant ist die Errichtung von einigen Windrädern. Mehrere Infoveranstaltungen von Windkraftgegnern und Befürwortern wurden abgehalten. Die Gemeinde sprach sich gegen die Windräder aus. Da wurde vom Bund aber eine neue UVP-Novelle beschlossen. Diese macht es möglich, dass der Bau auch gegen Gemeindewiderstand durchgeführt werden kann. Im Juni soll eine Begehung für die Windmessmasten bei den geplanten Grundstücken stattfinden. Nach einer Genehmigung des Landes sollen in rund drei Monaten Windmessmasten aufgestellt werden. Die Windradgegner planen währenddessen Anträge zu stellen, um dem Biosphärenpark Nockberge beizutreten. Damit wäre der geplante Windpark vom Tisch. Es sollen Gespräche mit der Gemeinde und den Landwirten folgen.