Steigt er in der Landes- oder sogar in die Bundespolitik auf? Oder kehrt er dem Feldkirchner Stadtrat oder möglicherweise sogar der gesamten Politik den Rücken? Über die Zukunft des Feldkirchner Stadtrates Christoph Gräfling (Grüne) wird derzeit heftig spekuliert. Grund dafür ist eine Aussendung des Feldkirchners. In dieser lädt er am morgigen Freitag zu einer Pressekonferenz ein. Das Thema des Pressegespräches: „Persönliche Erklärung des stellvertretenden Landessprechers der Grünen Kärnten – Christoph Gräfling“. Eine Vorabinformation war weder von den Grünen selbst - sowohl Gräfling, sein Stellvertreter Roland Gutzinger sowie die Landessprecherin Christina Auer waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar - noch aus der Stadtpolitik zu bekommen. Derzeit wahrscheinlicher scheint jedoch ein (teilweiser) Rückzug aus der Politik. Denn wer die Gemeinderatssitzungen der vergangenen ein bis zwei Jahre verfolgt hat, konnte auch bemerken, dass das Klima unter den Fraktionen immer angespannter wurde. Die mutmaßliche Achse Rot-Grün sowie Schwarz-Blau ist nur eines der Beispiele für die verhärteten Fronten im Gemeinderat. Ein weiteres Beispiel ist die Tatsache, dass die Stadtamtsdirektorin Silvia Schwarz dem Stadtrat, nach dessen Kritik an internen Abläufen im Rathaus, rechtliche Schritte in Aussicht gestellt hat.