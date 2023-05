Die Eisheiligen werden ihrem Namen wieder einmal gerecht. Italientiefs sorgen in den nächsten Tagen für unbeständiges und nasses Wetter in ganz Kärnten. Auf der Turracher Höhe (1775 Meter bis 2175 Meter) begannen die Tage der Eisheiligen heute sogar mit Schneefall und Minus ein Grad. Ähnlich kalt ist die Situation in höheren Lagen im Raum Wolfsberg.