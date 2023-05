Ein schöner Sonnentag im Frühling oder Sommer, ein Ausflug im Grünen und dann die obligatorische Einkehr in eine Buschenschenke, um sich eine Brettljaus'n, ein belegtes Brot oder einen Bauernkrapfen schmecken zu lassen. Rund 50 Buschenschenken gibt es in Kärnten, rund ein Drittel davon sind durch die Qualitätsmarke "Gutes vom Bauernhof" qualitäts- und herkunftsgesichert. "Hier werden die Betriebe regelmäßig von einer externen Kontrollstelle überprüft, was eine bäuerliche Lebensmittelproduktion auf höchstem Niveau garantiert", sagt Roswitha Plösch, Beraterin für Direktvermarktung von der Landwirtschaftskammer (LK) Kärnten.