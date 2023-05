Gerorg Scheichenbauer, langjähriger Notar in Feldkirchen, verstarb mit 80 Jahren am 1. Mai. Georg Scheichenbauer wurde am 16. Dezember im ehemaligen Pettau - heute Ptuj in Slowenien - geboren, als Kind einer gut situierten Familie, sein Vater war Unternehmer. Nach dem Krieg zog die Familie nach Kärnten und lebte in Klagenfurt und Zedlitzdorf. Georg Scheichenbauer studierte Rechtswissenschaften in Wien. Nach dem Studium absolvierte er eine Ausbildung in einem Notariat in Rosegg. In den 1970er Jahren begann er seine Tätigkeit als Notar in Wolfsberg, und wechselte später nach Feldkirchen. Dort fand er nicht nur seine berufliche Heimat, er blieb bis zu seiner Pensionierung als Notar in der Stadt, in der er auch zuhause war.