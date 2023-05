Der geplante Slowtrail am Maltschacher See ist der 18. Weg dieser Art in Kärnten von insgesamt 20, die gebaut werden. Alle 20 werden heuer fertig sein, kündigt die Kärnten Werbung auf ihrer Homepage an. Mit der Nummer 18 schaffte Feldkirchen gerade noch die Umsetzung des Weges. 150.000 Euro Förderung kommt dafür vom Land Kärnten, 15.000 Euro schießt die Tourismusregion Millstätter See- Bad Kleinkirchheim-Nockberge dazu, zu welcher die Stadt Feldkirchen gehört. "Slow Trails sind entspannte Wege ohne Stress, rund zehn Kilometer lang und mit nicht mehr als 300 Höhenmetern. Auf keinem ist man länger als drei Stunden unterwegs. Baden geht dabei überall", heißt es auf der Homepage der Kärnten Werbung über die Slowtrails.