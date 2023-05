"Seit 20 Jahren bieten wir höchst erfolgreiche Studiengänge in Feldkirchen, die sehr stark nachgefragt und mittlerweile ein Teil der Stadt sind", resümiert Hochschulleiter Siegfried Spanz in Hinblick auf das diesjährige Jubiläum in der Tiebelstadt. Die Entscheidung, neben Spittal, Klagenfurt und Villach auch einen Standort der Fachhochschule (FH) Kärnten in Feldkirchen zu errichten, sollte die Stadt nachhaltig prägen. Mehr junge Menschen in der Stadt, mehr Frequenz im Zentrum, FH-Projekte vor Ort und der Austausch zwischen Studierenden und Bevölkerung machen nur einen kleinen Teil von der Wertschöpfung für die Region aus: "Wir sind auch stolz darauf, Standort einer Fachhochschule zu sein und das ist für uns auch sehr wichtig, beispielsweise für die Nächtigungen und die Gastronomie", sagt Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP).