Die letzten Arbeiten an der Behebung einer unangenehmen Bescherung, die es für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Stadtamt Feldkirchen kurz vor den letzten Weihnachten gab, werden gerade erledigt. Jetzt legen Arbeiter Im Foyer gerade wieder einen Steinboden, weil davor im Bereich des Stadtamtes ordentlich gegraben werden musste, denn es herrschte die liebe Not mit dem täglichen "Geschäft". Das Unheil machte sich zuerst mit übler Geruchsbelästigung und verstopften WC-Abflussrohren bemerkbar.