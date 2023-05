Seit vielen Jahren veröffentlicht die Kleine Zeitung Paare aus allen Regionen, die den Bund fürs Leben eingehen. Und immer wieder erreichen uns Fragen von den jungen Ehepaaren, was sie tun müssen, damit ihr Hochzeitsfoto in der Kleinen Zeitung erscheint.

Also, als Erstes: Der Abdruck Ihres Fotos in der Kleinen Zeitung ist kostenlos. Alle Brautpaare, die uns bis 18. Juni ihre persönliche Liebesgeschichte schicken, nehmen automatisch an einem Gewinnspiel um tolle Preise teil.

Die weitere Vorgangsweise ist einfach: Laden Sie ein Foto von Ihrer Hochzeit (JPG-Format, mindestens 1400 Pixel auf der langen Seite, egal ob Hoch- oder Querformat) hoch und erzählen Sie uns Ihre Liebesgeschichte. Beispielsweise, wie Sie sich kennengelernt haben, wie lange Sie schon zusammen sind und was Sie beruflich machen. Gibt es gemeinsame Hobbys und machen Kinder das Glück vollkommen? Hat Ihre Hochzeit an einem ungewöhnlichen Ort oder mit einem besonderen, persönlichen Erlebnis stattgefunden? Wohin führt Ihre Hochzeitsreise?

Sie sehen, es gibt viel zu erzählen, das unsere Leserinnen und Leser interessiert. Sie können auch persönlich im Kleine Zeitung-Regionalbüro vorbeikommen. In allen Fällen ist wichtig, dass nicht nur Sie, sondern auch der Fotograf mit der Veröffentlichung des Bildes im Internet und in der Zeitung einverstanden sind.